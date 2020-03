KTM Orange Days, due weekend per testare le novità

Tornano gli Orange Days targati Ktm, per scoprire tutte le novità della casa austriaca.



L'appuntamento è quello fissato per i weekend del 21/22 marzo e 4/5 aprile, quando sarà tempo per i nuovi appuntamenti 'porte aperte' organizzati dai concessionari Ktm, per testare le principali novità della gamma stradale 2020. Per gli appassionati del marchio e per i motociclisti in generale, l'occasione sarà quella per scoprire e provare su strada le ultime novità Ktm. In particolare, quest'anno gli occhi saranno puntati sulla grande novità 390 Adventure e sugli altri modelli della famiglia Travel, come la 790 Adventure e Adventure R e le 1290 Super Adventure S&R. Per gli appassionati del segmento naked, l'attenzione andrà sui nuovi modelli della gamma Duke, dove spiccano le nuove 1290 Super Duke R e 890 Duke R, affiancate dalla agilissima 790 Duke. Per tutte le informazioni sulla disponibilità delle moto demo e le modalità di apertura è possibile contattare i Concessionari Ktm, mentre per prenotare un test ride è sufficiente visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale Ktm: https://www.ktm.com/it/book-a-testride.