Moto elettriche, boom di ordini per la modenese Energica

La modenese Energica, che produce moto elettriche a prestazioni elevate, ha aperto il 2020 registrando un portafoglio ordini all'8 gennaio per un valore di circa 1,4 milioni di euro, un importo pari a oltre il 40% dell'intero fatturato preliminare del 2019 di 3,25 milioni (+50% rispetto al 2018). Lo riferisce la Gazzetta di Modena.

Energica, quotata alla Borsa milanese, per la prima volta ha raccolto pre-ordini della gamma MY2020 presentata a Eicma 2019 lo scorso novembre. Con la nuova power unit da 21,5 kWh, Energica ha ridefinito più elevati standard di performance. La società, con sede a Soliera, ha avviato un incremento dell'efficienza nella catena di fornitura per realizzare una produzione anticipata superiore rispetto al previsto. Il trend positivo si registra sia in Europa sia negli Stati Uniti, che si confermano tra i primari mercati di Energica e dove la gamma MY2020 sarà lanciata nel primo trimestre.

"Grazie a MotoE abbiamo introdotto un elemento di competitività unico - dice Livia Cevolini, ceo di Energica Motor Company - Con il 60% di autonomia in più, coppia incrementata del 10% e il 5% di peso in meno, la gamma Energica 2020 si pone sul mercato come un prodotto unico in termini di innovazione e performance. Il 2020 si preannuncia come un anno in crescita grazie alla nuova gamma Energica sul mercato e con la seconda stagione MotoE in partenza in maggio".