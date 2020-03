Husqvarna, per tutto marzo nuovi finanziamenti

Sarà un mese di occasioni, quello annunciato da Husqvarna per questo marzo. Fino al 31 di questo mese, hanno fatto sapere dalla casa motociclistica, grazie a Husqvarna Motorcycles Finance sarà infatti possibile acquistare le futuristiche Vitpilen e Svartpilen, modelli naked votati al designa e al divertimento, a condizioni vantaggiose. Sui modelli 401 è proposto un finanziamento fino a 5.000 euro a TAN 0% e TAEG 3,58%. In pratica, con un anticipo di 795 euro e 36 rate mensili da 143,06 euro è possibile mettersi in garage la Vitpilen 401 o la Svartpilen 401. Le due naked montano un monocilindrico bialbero da 44 CV, inserito in un leggero telaio a traliccio, sono dotate di sospensioni di qualità e hanno un design unico nel genere e focalizzato nel garantire la pura esperienza di guida. Per il 2020 sia la Vitpilen 401 che la Svartpilen 401 si sono rinnovate con un nuovo telaietto posteriore più lungo, per migliorare il comfort del passeggero, nuove verniciature di alta qualità e grafiche che ne esaltano lo stile all'avanguardia. Per le i modelli 701, invece, vi è la possibilità di richiedere un finanziamento fino a 11.000 euro con TAN del 2,90%, TAEG 5,13% (tasso fisso) e durata fino a 36 mesi. Con zero anticipo e 36 rate mensili da 256,98 euro è possibile comprare uno tra i due modelli che hanno trasportato l'innovativo concetto di design di Husqvarna Motorcycles nelle stradali naked ad alte prestazioni. Le moto sono dotate del monocilindrico più evoluto e potente della categoria con i suoi 75 CV, un'elettronica allo stato dell'arte e una ciclistica radicale con un peso senza benzina di appena 158 kg e 161 kg rispettivamente. I due modelli, per il 2020 hanno adottato anche ruote a raggi molto leggere e a pedane lavorate CNC dal pieno.



Il termine per approfittare dei finanziamenti riservati alle stradali Vitpilen e Svartpilen di Husqvarna Motorcycles è quello fissato al 31 marzo 2020.