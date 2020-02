KTM e Lenergia, nuova partnership per 2020

Nuova partnership tra KTM e Lenergia, che diventa partner delle attività sportive e degli eventi della casa motociclistica in Italia. A partire dal 2020, Lenergia sarà in particolare title sponsor delle migliori prove speciali della stagione 2020. Fondata a Terni nel 2010 da un gruppo di manager, tecnici e consulenti, Lenergia opera nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale. Serve piccole e medie imprese, enti pubblici, attività commerciali, studi professionali e utenze domestiche e varie iniziative speciali a sostegno di scienza, sport e comunità, alle quali si aggiunge ora il sostegno alle attività sportive e agli eventi di KTM in ambito nazionale. L'ingresso nel mondo KTM del brand emergente nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas è stato fortemente voluto dal titolare Enzo Di Matteo, appassionato di due ruote e di competizioni. "La collaborazione fra KTM e Lenergia - ha detto Di Matteo - nasce da una scelta comune, quella di unire passione, competenza e professionalità per farne il cuore di un'impresa fatta di persone a servizio delle persone." "Siamo lieti di dare il benvenuto a Lenergia - hanno fatto sapere invece da KTM - che porterà un'altra ventata di sportiva professionalità nelle nostre manifestazioni nazionali, a partire dal Trofeo Enduro KTM che anno dopo anno aggiunge mattoni alla sua formula vincente". La prima uscita ufficiale della nuova partnership sarà il 29 marzo, con la prima prova del Trofeo Enduro KTM 2020 a Città della Pieve (PG).