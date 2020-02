Metzeler Sportec M9RR, è nuovo pneumatico supersport

Sportec M9 RR è il più recente pneumatico supersportivo firmato da Metzeler. Pensato per i motociclisti possessori di supersportive e naked con uno stile di guida sportivo, il nome Sportec M9 RR consolida il legame fra la tradizione e la ricerca tecnologica del marchio. Il nome Sportec identifica infatti i pneumatici stradali sportivi del portfolio Metzeler, mentre il suffisso RR, acronimo di Road Racing, rimanda alle iconiche competizioni come il Tourist Trophy dell'Isola di Man, vinta nella sua edizione 2019 proprio su pneumatici Metzeler Racetec RR Slick. Metzeler ha infatti storicamente utilizzato le competizioni su strada come banco di prova per convalidare la prestazione di picco e la versatilità dei propri prodotti grazie all'ampia gamma di condizioni operative che si possono affrontare nel corso di questi stessi eventi. Quando si parla di competizioni su strada il rendimento massimo dei pneumatici è richiesto in uno spettro estremamente ampio di condizioni di asfalto e temperatura. Di riflesso, M9 RR è stato progettato per garantire prestazioni anche nelle condizioni sfidanti dell'utilizzo della moto su strada, in una vasta gamma di condizioni e temperature dell'asfalto, asciutto o bagnato. Sia l'anteriore che il posteriore di Sportec M9 RR sono forniti di mescole di spalla Full Silica di derivazione racing-rain, affinate per stabilizzarne il comportamento alle alte temperature, e di mescole centrali Full Silica di nuova formulazione. Le mescole del pneumatico posteriore sono disposte utilizzando lo schema Cap & Base che consiste nel sovrapporre le due fasce laterali in mescola morbida, che assicurano il grip in curva, ad uno strato di mescola più dura che assicura costanza nelle prestazioni e bilanciamento termico. Quest'ultima mescola inoltre costituisce la fascia centrale del pneumatico per circa 50mm, pari al 25 per cento dell'intera sezione, per migliorare il rendimento chilometrico. Il contenuto di silice nella fascia centrale del posteriore è stato incrementato del 24 per cento rispetto al modello precedente.