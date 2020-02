Honda, fino a dicembre stesso prezzo per SH 125i e 150i

Fino a dicembre, i nuovi SH125i e SH150i con parabrezza, paramani e Smart Top Box sono in vendita allo stesso prezzo. Presentato in anteprima allo scorso Eicma - Salone della moto di Milano - il nuovo SH125/150i 2020 è in arrivo presso tutte le concessionarie ufficiali Honda a un prezzo di 3.740 euro f.c. (franco concessionario), per entrambe le versioni fino alla fine di dicembre. Dal prossimo anno sarà attivo il listino con prezzi differenziati in base alla cilindrata e all'allestimento (sarà di serie solo lo Smart Top Box).



Il nuovo SH si distingue per un design che sfoggia le ruote alte da 16'' e la pedana piatta: a questo si aggiungono nuovi efficienti motori 'eSP' a 4 valvole, Euro5, di 125 e 157 cc, rispettivamente capaci di 13 e 16,9 CV, con consumi di 45,7 e 44,7 km/l nel ciclo medio WMTC.



Grazie al telaio tutto nuovo - con una geometria delle sospensioni posteriori che rendono la guida più confortevole e il serbatoio spostato sotto la pedana piatta - c'è un vano sottosella più grande del 50% (ben 28 litri totali). La linea è raffinata ed elegante come solo Honda SH sa essere. Le luci a LED anteriori sono nello scudo mentre una sottile luce di posizione si trova sul manubrio. Al posteriore, una modanatura cromata avvolge lo slanciato gruppo ottico.



Tutta nuova anche la strumentazione digitale. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) è di serie e sono confermati l'ABS e lo Start&Stop. Lo Smart Top Box, infine, aggiunge ulteriore praticità, perché evita l'uso di una chiave anche per aprire e chiudere il bauletto.