Triumph, ecco programma di garanzia per usato

Un nuovo programma di garanzia per le due ruote Triumph. Con l'obiettivo di fornire ai propri clienti una gamma di servizi sempre più completa, Triumph Motorcycles Italia, in collaborazione con Car Garantie, ha deciso di mettere a disposizione due nuovi programmi di garanzia destinate alle motociclette usate in vendita presso la rete ufficiale: si chiamano Triumph Approved e Triumph Re-Generation e la garanzia viene attivata al momento dell'acquisto della moto usata, insieme alla relativa documentazione. Il valore aggiunto della nuova formula è relativo alla copertura dei guasti e delle anomalie di funzionamento, alla tracciabilità prolungata nel tempo degli interventi di manutenzione sulla moto e al mantenimento di un elevato valore residuo. Triumph Approved è una garanzia supplementare di 12 mesi che è riservata alle motociclette Triumph usate con età non superiore ai 5 anni dalla prima immatricolazione e che hanno percorso un massimo di 50.000 km. Triumph Re-Generation, sempre con validità di 12 mesi, è invece dedicata a motociclette Triumph con età compresa tra i 6 e i 10 anni dalla prima immatricolazione e con percorrenza massima di 70.000 km, e moto di altre marche con età non superiore ai 5 anni dalla prima immatricolazione, con massimo 50.000 km alle spalle. Le nuove garanzie Triumph Approved e Triumph Re-Generation prevedono la protezione completa dai costi di riparazione imprevisti e sono valide in tutta Europa, per un periodo di 12 mesi dal momento dell'attivazione. La Concessionaria ufficiale Triumph Motorcycles Italia si occuperà della riparazione degli eventuali guasti e tramite i programmi di garanzia Triumph Approved e Triumph Re-Generation provvederà al rimborso. Tutte le pratiche verranno gestite direttamente da CarGarantie in collaborazione con l'officina in modo che il cliente non debba preoccuparsi di anticipare alcuna spesa.