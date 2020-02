Husqvarna, ecco la nuova linea di abbigliamento tecnico

Husqvarna Motorcycles ha presentato la collezione tecnica 'Functional Clothing Street 2020'. La lista è composta di capi dal taglio essenziale dedicata ai possessori e agli appassionati di Husqvarna Motorcycles e della sua gamma stradale in continua crescita. La nuova collezione 'Functional Clothing Street' è composta da abbigliamento tecnico protettivo che combina una qualità premium alla massima funzionalità per l'utilizzo quotidiano. Tutti i capi sono pensati per offrire sicurezza e stile, in linea le motociclette stradali del brand.



Tra gli elementi più in evidenza ci sono capi realizzati in esclusiva per Husqvarna Motorcycles da REV'IT. C'è la giacca Pursuit GTX, concepita per essere utilizzata tutto l'anno, a prova d'acqua e di vento ma traspirante grazie alla membrana esterna in GORE-TEX laminata. La giacca dispone di una imbottitura interna rimovibile per la guida in inverno, e di aperture per la ventilazione nella stagione estiva. Gomiti e spalle prevedono gusci in SEEFLEX per avere tutta la protezione che serve. ci sono poi i Jeans Pursuit dalla vestibilità comoda, con tutta la mobilità richiesta dalla guida attiva in moto, unita all'indispensabile capacità di proteggere. I guanti Pursuit sono invece pensati in termini di essenzialità e praticità, per la guida in ogni stagione e che si abbinano alle scarpe Pursuit, con il loro design a scarponcino con stringhe, semplici da infilare e realizzate per offrire sostegno e protezione. Hanno la punta e il tallone rinforzati, il plantare conformato anatomicamente e sono idrorepellenti, confortevoli e dallo stile unico. La nuova collezione è già disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati Husqvarna Motorcycles.