Roma Motodays, esposizioni e guida da 5 a 8 marzo

Tutto pronto per Roma Motodays, in programma dal 5 all'8 marzo. L'appuntamento, giunto alla dodicesima edizione, vede protagonista la maggior parte dei costruttori e brand di componentistica, accessori e abbigliamento. I garage più importanti del panorama italiano stupiranno con vere e proprie opere d'arte. Nel Rione Officine andranno in scena fantasia, alta professionalità e creatività grazie alla presenza di special e custom che interpretano tendenze e linguaggi stilistici differenti. Lo spazio sarà animato anche da personaggi e contest dedicati. Il gusto per la storia è esaltato dalla Triple Fever, esposizione di modelli equipaggiati con un propulsore tre cilindri. La Riding Experience, come di consueto, consentiranno di verificare la reale guidabilità e le prestazioni dei modelli esposti, attraverso percorsi studiati appositamente e che prevedono diverse tipologie di tracciato. Tra le aree speciali, invece, ci saranno anche Welcome Bikers, il più grande spazio d'Italia dedicato al mototurismo (oltre 1500 mq) inserito in una manifestazione che racchiude i principali marchi italiani e internazionali. Per apprendere il comportamento corretto e le tecniche di primo soccorso, indispensabili quando si affronta un viaggio, Roma Motodays organizzerà un corso dedicato e aperto a tutti gli interessati, a seguito del quale verrà rilasciato un attestato.



Emozioni, adrenalina e fiato sospeso saranno garantiti nell'area esterna: sulla pista con allestimento sportivo andranno in scena gare e spettacoli e ci sarà spazio anche per la polvere sul tracciato di flat track. Protagonisti della Baby Area, poi, i più piccoli che potranno iniziare a coltivare una sana passione per le due ruote con gli istruttori della scuola di minicross che sveleranno i primi segreti per andare in moto.