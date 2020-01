Pirelli Diablo, le Supercorsa scelte per Honda CBR1000RR-R

Pirelli Diablo Supercorsa è stato scelto da Honda come primo equipaggiamento per la CBR1000RR-R Fireblade e Fireblade SP. Le misure selezionate del modello fiore all'occhiello della famiglia stradale Diablo, alla terza generazione, sono 120/70 ZR17 per l'anteriore e 200/55 ZR17 per il posteriore. I Pirelli Diablo Supercorsa SP, in azione anche sul Circuito di Losail in Qatar, dove si è svolto il lancio stampa ufficiale della nuova supersportiva giapponese, vengono così riconfermati da Honda come primo equipaggiamento della CBR1000RR-R Fireblade e CBR1000RR-R Firebalde SP dopo essere stati scelti già nel 2014 per equipaggiare il modello SP precedente dell'iconica motocicletta della casa giapponese.



Supercorsa SP è un concentrato di tecnologia che sfrutta l'esperienza e l'eredità racing maturate da Pirelli nel ruolo di fornitore unico del Campionato Mondiale FIM Superbike sin dal 2004, secondo un'ideale procedura di trasferimento della tecnologia sportiva a prodotti stradali ad alte prestazioni.



Questo pneumatico per uso stradale, pensato per i motociclisti che hanno uno stile di guida sportivo su strada ma amano anche la pista, offre performance racing tipiche di prodotti per uso esclusivo in pista, permettendo così all'utente di avere un unico prodotto che può essere utilizzato in strada o in pista senza necessità di scendere a compromessi. Rispetto alla versione in mescola SC, Diablo Supercorsa SP, per meglio adattarsi all'utilizzo su strada, ha un posteriore bimescola, per offrire sia un incremento in termini di chilometraggio, sia maggiore grip in piega. La tecnologia EPT (Enhanced Patch Technology) ha reso inoltre possible l'utilizzo di un 23 per cento in più di mescola soft nell'area delle spalle rispetto al predecessore con un 33 per cento di estensione del battistrada su ogni lato, garantendo così maggiore grip già a partire da metà piega. Infine, i polimeri usati per la mescola SP conferiscono un rapido warm up ed un grip costante in ogni condizione. La mescola SP estende il chilometraggio rispetto alle mescole specifiche racing e resiste perfettamente per molto tempo ai gradienti termici tipici di un percorso misto su strada, garantendo anche elevate performance sul bagnato. La rigidità e il coefficiente di attrito della mescola sono stati studiati per un'elevata precisione nella tenuta di strada in curva sempre supportata da una eccezionale sensazione di contatto e con la ben nota elevata stabilità e capacità di assorbimento degli pneumatici supersportivi Pirelli.