Triumph, è ufficiale alleanza con indiana Bajaj

Triumph Motorcycles e Bajaj Auto India hanno confermato in forma ufficiale la nascita di una partnership globale. Le due aziende svilupperanno e produrranno insieme una gamma di motociclette completamente nuova. L'alleanza tra le due aziende avrà l'obiettivo di sviluppare e produrre una futura famiglia di moto di media cubatura. Tramite questo nuovo assetto, il marchio Triumph avrà l'occasione di rinforzare la propria penetrazione a livello globale in uno scenario di mercato in continua evoluzione, con particolare riferimento ai numerosi contesti emergenti ed in rapido sviluppo quali India ed altri mercati asiatici. Questa partnership strategica consentirà a Bajaj di diventare uno dei principali partner commerciali di Triumph a livello globale, anche a livello logistico e distributivo. Nello specifico, Bajaj assumerà la responsabilità della distribuzione della gamma Triumph all'interno del mercato indiano, entro una data ancora in via di definizione. All'interno di altri contesti asiatici e globali nei quali attualmente Triumph non è presente, Bajaj si farà carico di rappresentare e distribuire il brand britannico includendo la nuova offerta di modelli di media cilindrata all'interno della complessiva line-up di Triumph. Nei mercati già attualmente presidiati da Triumph, i prodotti sviluppati insieme andranno ad integrare la gamma Triumph e saranno distribuiti tramite la rete vendita ufficiale di Triumph Motorcycles. A livello produttivo, la priorità sarà sviluppare una nuova piattaforma di media cilindrata (fascia 200-750cc) articolata in differenti proposte. "Si tratta di una partnership estremamente importante per Triumph - ha detto Nick Bloor, CEO di Triumph Motorcycles - e sono lieto che da oggi possa ufficialmente cominciare. Oltre a darci la possibilità di competere in nuovi mercati, la gamma di modelli che svilupperemo insieme ci consentirà di avvicinare al brand nuovi clienti, soprattutto giovani, e costituirà un ulteriore tassello a sostegno della nostra strategia di espansione a livello globale.



L'accento cadrà sui mercati in rapido sviluppo del Sud-Est Asiatico, ma anche contesti più maturi, quale quello europeo, ne trarranno beneficio".