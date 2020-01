MotoGp: confermate date mondiale 2020, via l'8 marzo in Qatar

E' ufficialmente confermato il calendario 2020 del Mondiale di motociclismo, che non si discosta da quello provvisorio, pubblicato a dicembre. Il via in Qatar l'8 marzo prossimo, per tutte le categorie, compresa la MotoE, mentre l'ultima delle 20 gare si terrà a Valencia il 15 novembre.

Come riporta il sito della MotoGp, una delle novità principali è il Gran premio di Thailandia a Buriram, che diventa il secondo appuntamento della stagione (22 marzo) prima del trasferimento nel continente americano, con il Gp degli Usa che in questa stagione anticipa il Gp d'Argentina. Da maggio si torna in Europa e una delle novità del 2020 sarà il Gp di Finlandia (12 luglio) che si disputa prima della breve pausa estiva. In Italia sono previste le due tradizionali prove, il 31 maggio, il Gp d'Italia al Mugello e il Gp di San Marino il 13 settembre a Misano.

Questo il calendario completo dei Gp: Qatar: 6-8 marzo Thailandia:20-22 marzo Stati Uniti 3-5 aprile Argentina: 17-19 aprile Spagna: 1-3 maggio Francia: 15-17 maggio Italia: 29-31 maggio Catalogna: 5-7 giugno Germania: 19-21 giugno Olanda: 26-28 giugno Finlandia: 10-12 luglio Repubblica Ceca: 7-9 agosto Austria: 14-16 agosto Gran Bretagna: 28-30 agosto San Marino: 11-13 settembre Aragon: 2-4 ottobre Giappone: 16-18 ottobre Australia: 23-25 ottobre Malesia: 29 ottobre-1 novembre Valencia: 13-15 novembre.