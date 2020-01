Triumph Tiger, arrivano anche versioni Desert e Alpine

Novità sul fronte enduro da viaggio per Triumph che ha annunciato l'arrivo di due edizioni speciali.



Si tratta della Triumph Tiger 1200 Desert Edition e della medesima Tiger 1200 ma in versione Alpine Edition. Ispirate al mondo delle avventure in moto, questi nuovi modelli speciali coniugano un equipaggiamento particolarmente completo a livree dedicate ed esclusive. Tiger 1200 Desert Edition è ispirata alle suggestioni africane del Kalahari e alle dune del Sahara, mentre la 'cugina' Alpine Edition è ispirata ai paesaggi alpini, ai tornanti di montagna e alle vette innevate. Per la prima delle due lo schema cromatico scelto è quello 'Sandstorm' con decalcomanie 'Desert Edition', mentre per la Alpine è stat scelta una colorazione 'Snowdonia White' con decalcomanie 'Alpine Edition'. Le nuove Tiger 1200 sono basate sull'allestimento di medio livello della gamma della big adventure a 3 cilindri, ma arricchite con contenuti di elevato valore tecnico ed estetico, in aggiunta alla livrea esclusiva, in particolare il terminale di scarico in titanio Arrow e il cambio elettronico triumph Shift Assist. Il motore è il potente ed elastico 3 cilindri da 1,215cc con potenza massima di 141 CV @ 9,350 giri e picco di coppia di 122Nm a 7,600 giri. La tecnologia in dotazione comprende invece: quadro strumenti TFT a colori regolabile, ultima generazione di cornering ABS e traction control, fino a 5 modalità di guida, illuminazione full LED, blocchetti elettrici retroilluminati, accensione keyless, cruise control, parabrezza regolabile elettronicamente, manopole riscaldate e prese di corrente supplementari. Prezzi: Tiger 1200 Desert Edition 19.500 euro, Tiger 1200 Alpine Edition 18.500 euro.