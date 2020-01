Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020, aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni all'edizione 2020 del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance. La serie monomarca dell'Aquila - dedicata a equipaggi di due piloti in sella alle Moto Guzzi V7 III - riproporrà gli stessi ingredienti della prima edizione ai motociclisti, molti dei quali al primo approccio con le gare in circuito, con l'obiettivo di rappresentare una competizione su due ruote facile, accessibile a tutti.

Tra le novità della edizione 2020 le gare "miniendurance" più lunghe, con la durata che passa da 60 a 90 minuti e il numero minimo di cambi pilota in pit lane che salgono da 3 a 5 per premiare ancora di più la costanza di rendimento e l'affiatamento tra i due piloti, dando priorità allo spirito di squadra. Un'altra novità è la gara in notturna: sul circuito di Adria si correrà con la luce dei riflettori - e dei fari delle V7 III, montati soltanto in questa particolare occasione - a illuminare la pista.

Invariato il numero degli appuntamenti, che sono cinque: si parte da Varano il 26 aprile per proseguire poi sulle piste di Vallelunga (24 maggio), Magione (21 giugno), Adria (5 settembre, gara in notturna) e Misano (11 ottobre).

Tutti gli appassionati interessati a partecipare al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance avranno la possibilità di provare la Moto Guzzi V7 III in configurazione Trofeo in due sessioni di test che si terranno al Circuito Internazionale d'Abruzzo, a Ortona nei mesi di marzo e di aprile.

Dal 17 gennaio e fino al 10 aprile 2020 è possibile iscriversi all'intero campionato o ai singoli appuntamenti.

Per partecipare al Trofeo è necessario essere tesserati FMI ed essere in possesso della licenza agonistica di tipo Velocità (o Fuoristrada con Estensione Velocità).