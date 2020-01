T.ur, il nuovo brand per l'avventura di tucano Urbano al MBE

Dopo l'anteprima alla scorsa edizione di EICMA, per la nuova linea di Tucano Urbano chiamato T.ur, è tempo di mostrarsi anche al Motor Bike Expo. In occasione della fiera veronese che apre i battenti oggi, si potranno infatti provare e indossare tutte le novità progettate per sfidare le temperature sotto zero su due ruote. T.ur, il nuovo brand di Tucano Urbano dedicato all'adventouring, inaugura la sua prima collezione invernale con la giacca J-ZERO e il pantalone P-ZERO, studiati per abbinare comfort termico, vestibilità e sicurezza certificata CE a un design unico nel panorama motociclistico. Per sfidare i climi più ostili, il completo è stato realizzato in Cordura, con dettagli in pelle e inserti in materiale resistente a taglio e abrasione. Sia la giacca sia il pantalone sono dotati di un interno termico, staccabile (indossabile separatamente nel caso della giacca). A completare la protezione termica, il doppio collo staccabile con bordo in neoprene che mette la parola fine ai fastidiosi spifferi d'aria lungo la schiena. A completare l'equipaggiamento invernale entra in gamma il guanto G-ZERO, modello certificato moto CE, con struttura a doppio guanto, il completo femminile J-ONE LADY, P-ONE LADY e per lei anche il guanto 12 mesi impermeabile certificato moto CE G-ONE LADY. Tra le novità già disponibili ci sono anche il guanto invernale G-FOUR e tre nuovi modelli di borse da viaggio:il tubo stagno B-THREE e lo zaino stagno B-FOUR, trasformabile in borsa ripiegando gli spallacci all'interno di un'apposita tasca posteriore in rete. Entrambi sono realizzati in tarpaulin, mentre è in nylon con cuciture nastrate B-FIVE, tris di tubi stagni in tre misure (piccolo: 6 Litri - cm 27.5 l x cm 12.5 p x cm 32 h; medio: 10 Litri - cm 30.5 l x cm 14 p x cm 41 h; grande: 15 Litri - cm 35.5 l x cm 16 p x cm 45 h), ciascuna pensata per dividere e mantenere asciutto il bagaglio all'interno delle borse da moto.