Ktm, svelata la nuova 450 SX-F Factory Edition 2020

Con il debutto della stagione AMA Supercross 2020, previsto il prossimo 4 gennaio ad Anaheim, in California, tutti i riflettori saranno puntati sulle forme della Ktm 450 SX-F Factory numero 1 ufficiale, pilotata dal campione in carica, Cooper Webb. Dopo aver contribuito a portare la corona di campione AMA Supercross 2019 sulla testa di Cooper Webb, la Ktm 450 SX-F Factory EDITION del team Red Bull è diventata una delle motociclette da competizione più prolifiche di vittorie della storia recente. Sviluppata avendo in mente le massime prestazioni già come esce dal concessionario, l'ultima versione beneficia di un'ampia gamma di dotazioni di serie pensate per migliorare le prestazioni. Dal punto di vista tecnico, il silenziatore slip-on Akrapovič disciplina la potenza del motore e adotta numerosi miglioramenti rispetto all'unità di serie. Le ruote KTM factory sono in grado di affrontare anche i salti tripli più ampi, mentre il disco freno anteriore flottante garantisce la massima potenza frenante alla successiva staccata e ripartenza. La protezione disco anteriore si occuperà poi di proteggere queste parti premium da sassi e polvere. I piloti sia professionisti che amatori potranno sentirsi a loro agio e sicuri a bordo grazie alla sella Factory Selle Dalla Valle, mentre il dispositivo di aggancio forcella per le partenze, lo stesso usato dalla squadra Red Bull KTM Factory Racing, li assisterà nella fondamentale ricerca dell'holeshot. Il look della 'Factory' è reso ancora più incisivo dalle piastre forcella anodizzate arancio, così come lo è la corona, dal telaio verniciato arancio, dalla piastra paramotore in composito e dal coperchio frizione Hinson. "Ancora una volta la fantastica connessione che abbiamo stabilito tra il team ufficiale statunitense e lo staff della Ricerca e Sviluppo in Austria - ha commentato Joachim Sauer, KTM Senior Product Manager Offroad - ha prodotto un pacchetto premium sulla Ktm 450 SX-F Factory EDITION 2020. Questa è la motocicletta più vicina che esista a quella che Cooper Webb userà sui campi di gara americani. Per noi di KTM è motivo di grande orgoglio poter offrire questo modello speciale: la nostra KTM 450 è cresciuta negli anni, diventando una delle migliori moto da cross del mercato ed è l'ammiraglia perfetta per la nostra gamma SX".