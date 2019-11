Ducati apre le iscrizioni ai Riding Experience 2020

La Ducati rinnova il suo programma di Riding Experience (DRE) aggiungendo il nuovo corso Rookie Academy, dedicato ai giovani motociclisti di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Grazie a un programma didattico all'avanguardia, punta all'insegnamento delle tecniche di guida per elevare le capacità dei partecipanti e aiutarli a sprigionare tutto il loro potenziale di piloti. Una proposta che si affianca per il 2020 alle apprezzate DRE Enduro e Road, di cui sono già aperte le iscrizioni, in attesa della definizione del calendario della Racetrack Academy.



Proposto per la prima volta nella passata edizione, il DRE Road è un corso "progettato da Ducati per tutti coloro che vogliono aumentare la propria consapevolezza, migliorando il livello di guida in sicurezza. Scegliendo un modello della gamma Ducati, i partecipanti si mettono alla prova e imparano ad affrontare ogni curva nel modo più divertente e sicuro possibile".



I format di guida hanno successo sia a livello nazionale sia internazionale, con oltre 1.400 partecipanti nel mondo registrati nel 2019. Sono infatti stati replicati in Asia, dalla DRE Academy APAC, mentre negli Stati Uniti e in Olanda è stato proposto il DRE Enduro. "Dopo aver chiuso un 2019 di successi - sottolineano da Borgo Panigale -, il mondo delle Ducati Riding Experience si prepara ad affrontare una nuova stagione ricca di novità e di progetti sempre più internazionali. Istruttori professionisti, luoghi indimenticabili e la possibilità di guidare la propria Ducati preferita, sono gli elementi che contraddistinguono le diverse Academy, una gamma di esperienze uniche ed esclusive. Oltre alle attività di Academy, Ducati dedica molta attenzione anche al mondo del viaggio con le Riding Experience: Dream Tour e Adventure Tour. Questi format diventano sempre più internazionali come dimostra la nuova tappa del Dream Tour Spiti Valley, svoltasi tra agosto e settembre in India su un percorso alla scoperta delle magnifiche cime dell'Himalaya".