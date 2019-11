MV Agusta celebra 'Il nostro Bel Paese' a cortometraggi

Il leggendario marchio MV Agusta celebra la terra che le ha dato i natali, quella della storica fabbrica incastonata tra i laghi e le colline delle Prealpi.



Immersa nel verde, ma a un passo da Milano. Per ricordare le proprie radici italiane, saldamente ancorate a un territorio, MV Agusta ha prodotto una serie di cortometraggi intitolati "Il Nostro Bel Paese" per celebrare l'Italia e la sua natura. Il primo, 'Motosinfonia d'Autunno' (visibile su YouTube a questo indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=3FlciwD3-oY) è stato girato in Trentino e vede la partecipazione di Davide Stirpe, Campione CIV Supersport, in sella a una Brutale 1000 Serie Oro.



Sulle note 'Nessun Dorma', il filmato mostra l'autunno calare sulle vette appena innevate, sui laghi alpini e sui paesaggi di una natura percorsa da strade spettacolari. "Non esiste al mondo un posto come questo - ha detto Timur Sardarov, CEO di MV Agusta - per la bellezza della natura, che, insieme alla tradizione culturale, artistica e industriale italiana sono per noi un'incredibile fonte di ispirazione e una forte motivazione per continuare a progettare e a costruire qui le nostre moto. Siamo lieti di condividere col resto del mondo quello che consideriamo essere un aspetto importante della personalità del nostro marchio, celebrando lo splendore e la grazia del Bel Paese". Il ciclo di cortometraggi continuerà nei prossimi mesi con l'uscita di "Motosinfonia d'Inverno", "Motosinfonia di Primavera" e "Motosinfonia d'Estate", tutti cortometraggi ambientati in località diverse da scoprire di volta in volta, con le arie più famose della grande lirica italiana e, naturalmente, con le moto più belle della casa di Schiranna.