Ducati lancia 4 anni di garanzia per la famiglia Multistrada

Garanzia di 4 anni a chilometraggio illimitato per tutti i modelli Ducati della famiglia Multistrada della gamma 2020. E' quanto propone la casa di Borgo Panigale con questa iniziativa valida per tutte le Multistrada 950 e 1260 in gamma, compresa la nuova Multistrada 1260 S Grand Tour.



4Ever Multistrada è il prodotto offerto direttamente da Ducati in vigore su tutto il territorio europeo. La garanzia - informa Ducati - si avvale dell'eccellente servizio offerto dall'intera rete di concessionari della Casa Bolognese, un team competente e costantemente formato per trattare ogni moto Ducati con la stessa cura con cui viene progettata e assemblata a Borgo Panigale.



Sono passati sedici anni dal giorno in cui la prima Multistrada è scesa dalla linea di assemblaggio di Borgo Panigale. Nata per soddisfare il desiderio di viaggiare senza confini e senza compromessi, è stata prodotta in più di 100.000 esemplari.