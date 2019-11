Scooter elettrici Silence pronti al debutto anche in Italia

È disponibile anche in Italia la gamma degli scooter elettrici Silence. La distribuzione è stata resa possibile dall'accordo tra il produttore spagnolo e l'azienda italiana Exelentia Srl. Tre modelli, più autonomia, batteria rimovibile e trasportabile con sistema trolley, velocità massima limitata, estetica in perfetto stile urban, tre modalità di guida e allestimenti personalizzati. La nuova generazione di scooter elettrici presenta una batteria rimovibile, intercambiabile, di lunga durata e garantita 3 anni. Il pacco batterie ha un sistema di estrazione sicuro e affidabile. Dotato di ruote e maniglia, può essere trasportato comodamente come fosse un trolley. In questo modo lo scooter si ricarica facilmente e ovunque, da casa o mentre si è a lavoro, con qualsiasi presa di corrente. In più, il pacco batterie si trasforma in una fonte di energia portatile, capace di alimentare altri dispositivi (pc, cellulari, strumenti di svago e lavoro), ovunque ci si trovi.



Dal punto di vista dell'utilità, gli scooter hanno retromarcia e tre modalità di guida: Sport, City e City Eco. La modalità Sport dà maggiore forza e velocità e maggiore frenata rigenerativa. In City si ha un'ottimizzazione nella circolazione in città, con alte prestazioni e consumi equilibrati. La modalità City Eco, con velocità limitata a 45 km/h, permette di risparmiare e circolare in modo più rilassato.



Gli scooter Silence sono inoltre sempre connessi. Con la App, è possibile controllare, in tempo reale, dove si trova la moto, lo stato di carica della batteria e ricevere una notifica in caso di caduta accidentale o furto. Per le aziende e i servizi di mobilità condivisa, c'è il sistema di gestione della flotta Silence che analizza dati come geolocalizzazione, consumi, monitoraggio veicoli, ottimizza il lavoro e attiva i mezzi senza chiave, solo con un codice.



La livrea, di serie in tre colori (bianco, nero e verde), è personalizzabile in altre tonalità. Le luci a LED rendono grintose le linee dello scooter. Con un comodo vano sottosella, parabrezza, supporto per Smartphone, bauletto, borse e allestimenti personalizzati, i Silence affrontano in modo smart la mobilità urbana ed extraurbana. A disposizione le versioni Silente S01, equiparabile a un motociclo di medio-grossa cilindrata che si guida a 16 anni come un 125 cc; Silente S02, nato per agevolare il lavoro dei corrieri, ha una portata utile di 190 kg e infine Silence S03, la versione a tre ruote del modello B2B dello scooter, progettato per i servizi di consegna e trasporto merci e alimenti.