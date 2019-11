Personalizzate e d'epoca, le due ruote invadono Roma

Centinaia di motociclette di modelli diversi, ma soprattutto personalizzate, 'custom', fiammanti e d'epoca. E' l'Eternal City Motorcycle Custom Show, la cui quarta edizione si svolgerà il 16 e 17 novembre al Ragusa off di Roma.



Si potranno ammirare pezzi custom provenienti da tutto il mondo, ma anche auto d'epoca personalizzate, Harley-Davidson di ogni epoca, jap, cafe racer ma anche raffinati street tracker, bobber con motori europei, scrambler. In esposizione ci saranno inoltre gli ultimi modelli delle principali case di produzione. Si potranno testare in anteprima tutti i nuovi esemplari della gamma 2020 di Ducati, Harley-Davidson, Bmw, Triumph, Yamaha, Indian, Royal Enfield. E oltre alle moto, grande spazio anche alle quattro ruote. Ci saranno più di 25 tipi di hot rod, auto d'epoca americane pre 1965, esposte dai diversi car club presenti. Oltre ai veicoli, poi, ci saranno oltre 100 stand con tutto ciò che ruota intorno al mondo delle moto: tattoo, barber shop, giacche di pelle, abbigliamento americano, caschi, accessori, gadget di ogni genere. Non mancherà tanta musica con spettacoli, premiazioni e concerti. In particolare ad accompagnare la due giorni sarà ovviamente la musica, con concerti e dj set, che sabato sera andranno avanti fino a mezzanotte.