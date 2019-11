Eicma: è l'ora dello sport, adrenalina con le gare MotoLive

Lo spettacolo di Eicma non finisce dentro i padiglioni di Fiera Milano-Rho. Il fine settimana della 77ma edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, che si è aperto oggi con il favore del bel tempo, è infatti anche l'adrenalina offerta dall'area esterna MotoLive, il contenitore racing di Eicma giunta alla sua 15ma edizione.

Tribune gremitissime di pubblico per assistere gratuitamente alle diverse competizioni e per lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Si tratta di una occasione molto attesa dagli appassionati per vedere da vicino i piloti, nazionali e internazionali, delle più prestigiose discipline off-road e per esaltarsi con le fenomenali run di Freestyle Motocross e Trial Acrobatico.

L'arena ospita anche le gare titolate: quest'anno sono previste, ad esempio, le finali degli Internazionali d'Italia di Supercross e le gare internazionali di QuadMX, di Flat Track e WMX. Tra i più importanti sostenitori di MotoLive Tissot, da sempre vicino al mondo della velocità e delle due ruote, che rinnova la presenza a Eicma come Official partner di MotoLive e Tissot promuove inoltre la sua pluriennale partnership con il Mondiale Superbike, offrendo la possibilità di provare l'esclusiva esperienza di guidare una moto professionale, grazie al simulatore presente uno nello spazio speciale situato all'interno.