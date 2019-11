Eicma: Rassegna apre al pubblico ed è subito invasione

Pronti via ed è subito un assalto di migliaia e migliaia di appassionati, traffico in crisi nei pressi del quartiere fieristico di Rho, parcheggi strapieni così come i treni della metropolitana, code ai metal detector e in biglietteria. Eicma apre al grande pubblico e a Fiera Milano si ripete il rito di un'invasione pacifica e chiassosa di gente di ogni età appassionata di due ruote, di sport e di novità. Dopo i due giorni dedicati alla stampa e agli operatori, che si sono chiusi con un importante successo di presenze, la 77esima Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo è ora tutta impegnata ad accogliere e incantare i visitatori. Già dalle prime ore della mattina gli appassionati hanno preso d'assalto gli otto padiglioni occupati quest'anno dal più importante evento espositivo dedicato all'industria delle due ruote. Per loro centinaia di anteprime, concept, nuovi modelli e la magia di entrare in un contenitore di passione unico al mondo dove oltre 1800 brand mettono in mostra le loro novità e all'esterno, dove il pubblico può effettuare test ride e lasciarsi entusiasmare dall'area MotoLive, il contenitore racing di Eicma, che ospita le gare, show di freestyle e spettacoli di intrattenimento. In tantissimi anche in fila per le E-Bike, le biciclette a pedalata assistita che, per la prima volta, possono anche essere testate dal pubblico su un tracciato coperto. Emozioni anche dal concorso Vip Race Experience che, col biglietto d'ingresso, mette in palio 10 weekend per assistere alle gare del 2020 in MotoGP, SBK, MXGP e in MXoN. Una specie di caccia al tesoro con 60 totem muniti di scanner che assegnano ciascuno da 5 a 30 punti. Una volta raggiunti i 105 si partecipa all'estrazione dei 10 week end.