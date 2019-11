In un libro i "segreti" del team Pileri

Ripercorre i retroscena di una squadra che, partita a conduzione familiare, è diventata ben presto un modello di livello mondiale nel motociclismo 'Pileri: il segreto del team dei record', il libro scritto dal giornalista ternano Massimo Colonna e dal manager Francesco Pileri, fratello dello scomparso Paolo, ex campione del mondo classe 125. Con la prefazione di Loris Capirossi e pubblicato da Edizioni Morphema, il testo è stato presentato nella biblioteca comunale di Terni, alla presenza degli autori, del sindaco Leonardo Latini, dell'assessore alla Scuola, Valeria Alessandrini, e del presidente Fair Play Umbria, Stefano Lupi. "Il libro - ha spiegato Pileri - intende porre l'attenzione sul segreto del team, ossia lo spirito di squadra di piloti, tecnici, giornalisti e assistenti che, con le loro voci, i racconti, gli aneddoti hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo di un gruppo a conduzione famigliare, fino ad arrivare ai vertici mondiali nel giro di pochi anni". Nel volume spazio ad aneddoti e a interviste con, tra gli altri, lo stesso Capirossi, Fausto Gresini, Danilo Petrucci senior, il dottor Claudio Costa e gli interventi dei giornalisti Paolo Scalera e Paolo Beltramo. Tra i vari racconti, la prime esperienze di Capirossi nel team Pileri: dagli arrivi in squadra non ancora sedicenne fino alla conquista del titolo di campione del mondo.