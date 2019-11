Momodesign, ad EICMA 2019 la gamma caschi punta su AERO

Momodesign si presenta alla 77esima edizione di EICMA per raccontare l'evoluzione della sua storia fatta di design, ricerca, stile, Made in Italy e sicurezza. Protagonista indiscusso dello stand di Momodesign, rimane Aero. Nell'attesa del nuovo jet, che verrà messo in vendita nel marzo 2020, Momodesign completa la gamma con due colori che ne enfatizzano il design all'avanguardia, in una veste decisamente aggressiva: oro opaco/decal grigio, verde militare opaco/decal grigio e visiera verde cromo.



L'innovazione del casco si completa ulteriormente con il sistema di ventilazione intelligente con smart control, attivabile scaricando l'app Momodesign Tornado 1.0 (Android, Apple) che permette al motociclista di staccare le mani dal manubrio il meno possibile, evitando cali di attenzione durante la guida, in particolare quella urbana, e mantenere la temperatura del casco costante anche in condizioni di flusso dell'aria insufficiente quali la guida sotto i 50Km/h o gli stop al semaforo. Il casco diventa così un elemento 'attivo' per aumentare il comfort e la sicurezza dell'utilizzatore. Perfetto sia per le avventure fuori porta sia per l'utilizzo quotidiano nelle grandi città, AERO rappresenta un nuovo modo di muoversi.



L'ampia visiera esterna Antiscratch è stata realizzata a filo con la calotta. Eliminato il classico movimento visiera esterno, è stato progettato e brevettato un nuovo sistema visiera 'patent pending' integrato nel casco. Il sistema integrato IVS ricavato tra Calotta ed Eps garantisce, dal punto di vista del design una grande pulizia delle linee, dal punto di vista del comfort l'assenza di fruscii aerodinamici e a livello di sicurezza la riduzione del rischio che in caso di scivolata il casco, strisciando sull'asfalto, si impunti causando danni alla cervicale). Le due molle di richiamo posizionate all'interno di IVS rendono il movimento della visiera massimamente fluido assecondando la salita della visiera in fase di apertura e frenandola in fase di chiusura, impedendone anche l'apertura accidentale.



Aero è predisposto per il montaggio di Tornado Ventilation System (optional), sistema di Ventilazione forzata con ventola a levitazione magnetica capace di una portata di 5 litri di aria al minuto (pezzo 249 euro). Ad EICMA anche Hornet, il primo casco integrale di Momodesign, presentato all'esposizione lo scorso anno, e Zero ed Eagle, i due caschi Jet con un'anima heritage che si ispira alla storia di Momodesign.