Eicma 77, tutto pronto per l'edizione 2019

E' un 'Moto rivoluzionario' globale pronto a travolgere Milano quello che andrà in scena quest'anno con la 77ma edizione di Eicma, l'esposizione internazionale del ciclo e motociclo in programma dal 5 al 10 novembre alla fiera di Milano-Rho, con anteprima per la stampa il 5-6.

L'edizione 2019, con 1800 brand provenienti da più di 40 Paesi e per la prima volta 8 padiglioni, sarà infatti il palcoscenico del fermento tecnologico che vive all'interno dell'industria delle due ruote e dentro il futuro della mobilità. Un fermento che si coglie anche dalla risposta delle aziende e dalle adesioni che Eicma sta ancora registrando a meno di un mese dall'apertura.

"Sarà un'edizione da record - ha commentato il presidente di Eicma Andrea Dell'Orto -. Eicma è quello che è oggi grazie al fatto che la storia della moto nel mondo l'hanno fatta le aziende italiane, è un palcoscenico mondiale in cui raccontare il fare impresa". In questa edizione, ha poi aggiunto Dell'Orto, "quasi il 60% degli espositori proviene dall'estero e analogamente è sempre più in ascesa anche la partecipazione degli operatori e dei media internazionali. Ma il made in Italy gioca ancora un ruolo molto importante: l'intera filiera nazionale legata alla due ruote è protagonista nel mondo per qualità, stile, sostenibilità e innovazione". Parlando di innovazione nell'anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci Eicma sarà anche un modo per rendere omaggio all'eredità del genio toscano.

Secondo il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, "manifestazioni come Eicma contribuiscono ad aiutare la nostra economia in un momento di difficoltà, evidenziano la nostra attrattività e come questa Regione stia investendo per sviluppare la ricerca e l'innovazione, elementi determinanti per chi guarda al futuro". Oltre alla presenza sempre numerosa di piloti, vip, autorità a Eicma ci sarà lo spettacolo dell'area esterna MotoLive, il contenitore racing dove il pubblico potrà assistere gratuitamente a competizioni e lasciarsi trascinare da show, musica e spettacoli di intrattenimento.

Spazio anche al fenomeno E-Bike, le biciclette a pedalata assistita che, novità di questa edizione, potranno anche essere testate dal pubblico su una pista coperta che esalterà le prerogative di questi mezzi green. Spazio alla creatività, all'innovazione e ai giovani imprenditori: l'area Start Up e Innovation è una finestra sul futuro della mobilità. Eicma offre un'opportunità unica alle realtà nascenti che si affacciano al mondo delle due ruote. Lo spettacolo di Eicma coinvolgerà anche la città di Milano con Ridemood, un palinsesto di iniziative, collaborazioni ed eventi gratuiti che racconteranno l'anima e l'attitudine dell'universo a due ruote.