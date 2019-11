Dalle piste alla strada, da Nolan casco replica di Petrucci

Si chiama X-803 RS Ultra Carbon ed è la replica del casco indossato in pista da numerosi piloti tra cui Danilo Petrucci, Alex Rins e Chaz Davies la grande novità presentata dal gruppo Nolan alla 77esima edizione di EICMA. Alla rassegna motoristica milanese l'azienda italiana che realizza elmetti da moto dal 1972, con una produzione di circa 400mila pezzi l'anno con i marchi Nolan, X-Litee Geex, esportata in 80 Paesi del mondo, ha presentato anche la la sua intera nuova gamma 2020.



Proposto nelle grafiche MotoGP, SBK e nelle Repliche Stoner, Petrucci, Rins e Davies, il nuovo X-803 RS Ultra Carbon con brand X-Lite è un integrale racing ad alto contenuto di carbonio che, sottolineano dall'azienda, è "dotato di un esclusivo allestimento pista: RS - Racetrack Setup". Il catalogo 2020 di Nolan si arricchisce, invece, dei modelli N100-5 Pluse e N87 Plus. Il primo è un apribile top di gamma, ora con imbottitura interna di conforto (Clima Comfort), con innovativa costruzione a rete e del sistema di regolazione della posizione della cuffia (LPC-Liner Positioning Control). Il nuovo N87 Plus è un integrale da strada, con sistema di rimozione dei cuscinetti dei guanciali in caso d'emergenza (NERS-Nolan Emergency Release System), imbottitura interna di conforto con costruzione a rete e sistema di regolazione della posizione della cuffia (LPC-Liner Positioning Control). Punto di forza della nuova collezione sono anche le inedite proposte di colore. "Da 47 anni ideiamo, sviluppiamo e produciamo caschi all'insegna del Made in Italy, grazie alla passione di oltre 340 dipendenti che ogni giorno trasformano un'idea in un prodotto altamente performante - sottolinea Enzo Panacci, amministratore delegato di Nolangroup - Siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza, comfort e stile di tutti i motociclisti. Ogni nostra decisione viene presa in nome dell'eccellenza e del rispetto del Made in Italy, perché Nolangroup è testa e cuore".