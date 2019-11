Bosch a EICMA 2019, al lavoro su future due ruote e sportive

L'obiettivo di Bosch nello specifico settore delle moto è quello di adeguare tutti i mezzi a due ruote e powersport adatti al futuro, senza compromettere l'esperienza e il piacere di guida.



E' quanto si può scoprire ad EICMA 2019 - l'esposizione internazionale del ciclo e motociclo inaugurata oggi nei padiglioni di FieraMilano a Rho - presso lo stand G55, padiglione 13, dove sono esposte tutte le soluzioni innovative che consentono di coniugare emozione, sicurezza e riduzione delle emissioni. E' il caso della connettività, che è il prossimo passo nell'evoluzione della sicurezza alla guida: Bosch ha realizzato sistemi a bordo intelligenti che assistono il motociclista e migliorano la sicurezza. Grazie a queste soluzioni connesse, i motociclisti non devono più rinunciare a informazioni digitali e intrattenimento mentre viaggiano sui loro veicoli a due ruote. Bosch presenta in anteprima mondiale a EICMA 2019 la nuova generazione dei suoi Integrated Connectivity Cluster (6,5 pollici frameless). Dispositivi ottimizzati nelle dimensioni, grazie all'integrazione delle spie nello schermo TFT, che risultano più ampie rispetto agli ingombri. L'Integrated Connectivity Cluster di Bosch combina in un unico dispositivo la strumentazione tradizionale con un'ampia gamma di funzioni di infotainment mentre il display anti-riflesso rende chiara e semplice la lettura in qualsiasi condizione. Ad EICMA Bosch propone anche mySPIN, una piattaforma che consente di portare i contenuti dello smartphone sulla moto, sullo scooter o su veicoli powersport tramite il display cluster. Un sistema semplice da utilizzare attraverso la connessione al veicolo via WLAN, Bluetooth o USB. Bosch, fornitore leader globale di tecnologie per la sicurezza delle moto, ha già reso molto più sicura la guida su due ruote con sistemi di assistenza come l'ABS e l'MSC (Motorcycle Stability Control). Già dal 2013, l'MSC di Bosch aumenta la sicurezza dei motociclisti assistendoli nelle situazioni critiche di inclinazione e regolando la frenata in curva, grazie a un intervento immediato. In questo modo, è possibile migliorare sia la stabilità alla guida che le prestazioni di frenata. Il sistema MSC di Bosch sarà installato per la prima volta su una moto elettrica, la Zero SR/F. Debuttano ad EICMA anche i sistemi di controllo semi-attivo degli ammortizzatori per veicoli powersport, una soluzione che migliora la sicurezza, il confort e la dinamica di guida.



Specifici sensori monitorano continuamente le condizioni del manto stradale e rilevano i cambiamenti in modo praticamente istantaneo. Inoltre, i sensori consentono al sistema di aumentare la stabilità, soprattutto durante la guida fuoristrada. Premendo un pulsante, il motociclista può configurare le impostazioni della sospensione secondo le proprie preferenze, così da regolare gli attuatori degli ammortizzatori per migliorare stabilità e confort. Bosch è anche impegnata nella grande sfida della eco-mobilità.



Lo fa sviluppando sistemi di propulsione altamente efficienti per aiutare le Case costruttrici a ridurre i livelli di emissioni, a fianco dello sviluppo di due ruote elettriche.



Bosch presenta a EICMA 2019 due sistemi innovativi per motoveicoli elettrici leggeri, con un sistema di trazione compatto e un sistema integrato completo di batteria. Il primo comprende motore elettrico e centralina combinati, mentre il sistema integrato è una soluzione completa che può essere adattata alle necessità del cliente ed è composto da motore, centralina, batteria. Il sistema integrato è presentato a EICMA 2019 su una Nuuk Tracker. Restando nell'ambito dei motori termici tradizionali, i sistemi di gestione elettronica di Bosch consentono ai costruttori di veicoli a due ruote di rispettare le future norme sulle emissioni quali Euro 5 e BS 6 (l'indiano Bharat stage), incluso l'OBD l/ll aumentando notevolmente l'efficienza e il rispetto dell'ambiente.