Eicma, a Citylife il trofeo con spettacoli e gare

Le torri firmate da Hadid, Isozaki e Libeskind domenica faranno da cornice al Trofeo EICMA 2019, l'evento organizzato in attesa dell'apertura dell'Edizione numero 77 dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, che si terrà dal 7 al 10 novembre a Fiera Milano-Rho. In programma spettacoli, intrattenimento, esibizioni di bike trial e gare con biciclette a scatto fisso. Spazio anche ai più piccoli con il progetto itinerante di avviamento alle due ruote promosso da Eicma in collaborazione con Regione Lombardia e con il sostegno della Federazione Motociclistica Italiana. Per i bimbi, prove gratuite di moto e bici e la possibilità di apprendere i fondamentali dell'educazione stradale. Il Trofeo dà il via alla settimana di Ridemood, il ricco palinsesto di eventi, collaborazioni e appuntamenti gratuiti in città coordinato da Eicma. E proprio della volontà di "rendere l'evento espositivo sempre più coinvolgente e vivo anche oltre i padiglioni fieristici" ha parlato il Presidente Andrea Dell'Orto.