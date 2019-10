Eicma, talk con i piloti ufficiali Suzuki MotoGP team Ecstar

Tutto pronto per Eicma 2019 che il 5 novembre aprirà i battenti a Milano. Alla 77/a edizione dedicato al mondo delle due ruote anche il marchio Suzuki che terrà una conferenza stampa nella giornata inaugurale al temrine della quale saranno presenti i piloti ufficiali Suzuki MotoGP del Team Ecstar. Alex Rins (#42) e Joan Mir (#36), parteciperanno ad un talk show previsto alle ore 11: moderatore della 'chiacchierata' con i due piloti, Steve Parrish ex pilota e compagno di team di Barry Sheene.



Fino al 10 novembre prossimi, all'interno di 8 padiglioni - due in più rispetto alle edizioni passate - sono 1800 i brand attesi, con adesioni che continuano anche crescere a pochi giorni dal via.