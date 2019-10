Con la Z H2 la Kawasaki rilancia sfida tra le hypernaked

Presentata in anteprima mondiale al Salone di Tokyo, la nuova Kawasaki Z H2 è pronta per la commercializzazione sul mercato italiano. Caratterizzata da un nuovo design, equipaggiata con fanali a LED, l'hypernaked della Casa di Akashi ha come punto forte un motore di 998 cc in grado di erogare una potenza massima di 200 Cv a un regime di rotazione di 11.000 giri al minuto. Erede ideale della prima Z1 900 del 1972, l'ultima nata è la più radicale, potente e tecnicamente più avanzata 'Z' mai costruita.



Sviluppata sulla scorta delle esperienze raggiunte con le Ninja H2 e Ninja H2R, questa 'nuda' ad altissime prestazioni rappresenta la nuova punta della famiglia Z 2020. Il 'mille' a quattro cilindri è dotato di compressore centrifugo progettato e realizzato interamente in azienda.



A livello estetico la moto nipponica propone un'originale interpretazione dello stile Sugomi, tipico del brand, con appunto fanaleria full LED e a strumentazione TFT con comandi al manubrio. Altro dettaglio significativo è la presa d'aria asimmetrica frontale del compressore Il telaio a traliccio, già utilizzato nei precedenti modelli sovralimentati, è stato aggiornato. Le pinze Brembo M4 32 e la forcella Showa BPF sono la premessa per performance elevate sia sul misto sia in frenata.



Sono diversi gli aiuti elettronici a disposizione del pilota, controllati dalla piattaforma inerziale IMU Bosch. Da citare: il controllo di trazione, il cornering brake, i riding mode e i power mode, il controllo anti-impennata e il launch control. Tramite l'applicazione per smartphone "Rideology" è possibile connettersi alla moto con il proprio telefono per approfondire alcune informazioni sul percorso e sulla diagnostica o funzioni più curiose come la misura dell'angolo di piega raggiunto.



"Gli ingegneri - spiegano dalla Kawasaki - hanno lavorato duramente per garantire un equilibrio dinamico tra prestazioni e affidabilità, creando una naked sovralimentata estrema e unica nel suo genere ma utilizzabile quotidianamente. Con una frizione assistita e anti saltellamento e la tecnologia del cambio 'dog ring', l'utilizzo dell'olio come refrigerante per eliminare la necessità di un intercooler voluminoso, hanno sposato l'affidabilità con la guidabilità".



Già ordinabile, la Kawasaki Z H2 viene proposta a partire da 17.590 euro.