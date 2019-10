Al prossimo EICMA di Milano la prima moto Aston Martin

L'Aston Martin ha scelto il palcoscenico milanese dell'EICMA 2019 per presentare in premiere mondiale la sua prima motocicletta. Il modello, di cui non è stato rivelato il nome, sarà svelato il prossimo 5 novembre, in occasione della prima giornata stampa della kermesse motoristica internazionale.



Realizzata in collaborazione con il recentemente rinato marchio britannico Brough Superior, la due ruote d'Oltremanica promette sensazioni forti, in linea con quelle generate dalle vetture del brand di Gaydon. La sua produzione sarà limitata per numeri e di tipo artigianale. I materiali utilizzati saranno di primissima qualità. Il design dovrebbe giocare un ruolo importante a livello emozionale. Al riguardo Marek Reichman, vice presidente e responsabile creativo della Aston Martin, anticipa: "Questo è un progetto affascinante ed entusiasmante per me e il mio team. L'opportunità di collaborare con Brough Superior ci ha dato la possibilità di portare nel mondo delle due ruote le nostre opinioni su come bellezza e ingegneria possano combinarsi per creare un veicolo altamente emotivo per il design. Siamo entusiasti del risultato finale e non vediamo l'ora di vedere la reazione che la moto riceverà quando verrà rivelata".