Yamaha, a Tokyo i concept Tricity 300 e MV-Vision

Yamaha Motor partecipa al 46° Tokyo Motor Show 2019 con il tema 'There Is Greater Joy Yet to Come - ART for Human Possibilities'. Oltre alle tante le anteprime moto annunciate, quattro mondiali e due giapponesi, Yamaha Motor presenterà al mondo anche due nuovissimi modelli, i concept Tricity 300 e MV-Vision, entrambi dotati di tecnologia Yamaha Leaning Multi-Wheelers (LMW). La presentazione dei due nuovi modelli completa lo schieramento di 18 prodotti esposti nello stand Yamaha tra motociclette, Leaning Multi-Wheelers (LMW), electric commuter, biciclette a pedalata assistita e soluzioni per la guida autonoma di veicoli.