Yamaha MT-125, da dicembre con nuovo motore e più hi-tech

Yamaha alza il velo sulla hyper naked MT-125. Spinta da un nuovo motore che beneficia di alcune tra le tecnologie più innovative adottate nella categoria 125 cc, il modello sarà disponibile da dicembre presso i concessionari Yamaha al prezzo di listino di euro 4.790 f.c. nelle colorazioni Ice Fluo, Icon Blue e Midnight Black.



Tanti i sistemi a disposizione tra cui il Variable Valve Actuation (VVA) che assicura prestazioni al limite del contagiri, ma è anche in grado di erogare una coppia corposa anche ai bassi regimi. VVA è un sistema intelligente che incorpora due camme di aspirazione, ognuna con il suo bilanciere. La camma inferiore lavora fino a 7.400 giri/min, e ha una fasatura e un profilo studiati per offrire una coppia lineare con un'ampia banda di erogazione, per aumentare le prestazioni ai regimi medio-bassi. Sopra i 7.400 giri/min un solenoide fa passare il motore dalla camma inferiore a quella superiore, con un profilo più alto e una diversa fasatura. Si ottengono così prestazioni superiori a regimi di giri elevati, da 7.400 giri/min fino alla potenza massima a 10.000 giri/min, ben 1.000 giri/min più in alto rispetto al modello precedente.Oltre ad aumentare il "tetto" della potenza massima, il nuovo motore VVA ha gli ingranaggi della trasmissione rivisti, per accelerazioni mozzafiato. Grazie ai numerosi componenti hi-tech è più fluido e consuma meno. La nuova frizione antisaltellamento rappresenta una miglioria per il 2020 e offre una serie di importanti vantaggi al pilota. La sensazione di leggerezza alla leva della frizione riduce l'intensità dello sforzo fisico del pilota, per una guida molto più confortevole negli 'stop and go' del traffico cittadino. Il design è decisamente più moderno: i componenti principali sono posizionati il più vicino possibile al motore, per offrire un'immagine grintosa e aggressiva. La nuova MT-125 adotta un nuovo serbatoio del carburante da 10 litri e anche il codone è molto più corto. Soluzioni che, insieme al nuovo gruppo ottico anteriore, rendono più compatto il profilo della moto.



Con le due luci di posizione accigliate, la nuova MT-125 proietta un sguardo da predatrice, che conferma il suo ruolo dominante nelle naked da 125 cc. Sotto le due luci di posizione c'è un monolitico faro a LED che proietta un fascio luminoso potente, regalando a MT-125 un look arrogante e ribelle che mette in evidenza il puro DNA MT che scorre nelle sue vene. La nuova MT-125 è equipaggiata con una nuova strumentazione LCD che contribuisce a trasmettere l'immagine di una qualità superiore. La strumentazione presenta un display LCD in negativo che comprende il tachimetro centrale digitale, il contagiri a barre, il contachilometri per la riserva e l'orologio, dati istantanei sul consumo medio di carburante, velocità media e una schermata di benvenuto. Grazie all'interasse di 1.325 mm, più corto di 30 mm rispetto alla versione precedente, e alla geometria dello sterzo rivista, il nuovo telaio Deltabox e il forcellone in alluminio contribuiscono alla centralizzazione delle masse per una guida ancora più sportiva, agile e ricca di emozioni. Il nuovo telaio ha un bilanciamento tra rigidità verticale, torsionale e orizzontale, per offrire maneggevolezza, e il perno del nuovo forcellone è maggiorato. Il nuovo e leggero forcellone è realizzato in alluminio e incorpora speciali nervature di rinforzo nelle superfici interne. Realizzato per accoppiarsi alla nuova gomma posteriore da 140, contribuisce a trasmettere sull'asfalto tutta la potenza del nuovo motore. Le specifiche di MT-125 comprendono anche il freno a disco anteriore da 292 mm con pinze radiali. Impiegate normalmente su moto di cilindrata superiore, le pinze radiali riducono la flessione per un controllo più preciso alla leva, assicurando anche una potenza frenante eccellente alle velocità più alte.