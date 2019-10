Benelli lancia in India la Imperiale 400, costa 2.125 euro

Benelli, l'azienda di origine italiana leader mondiale delle moto di alta gamma, rilevata dal 2005 dal gruppo cinese Qianjiang, ha lanciato oggi sul mercato indiano il suo ultimo modello classico Imperiale 400, un 374 cc, proposto negli show-room al prezzo di circa 2.125 euro. Per prenotarlo, i clienti possono versare un acconto di 50 euro, sia iscrivendosi alla lista d'attesa sul sito sia presentandosi nei negozi. Il lancio di oggi è il più recente di una lunga serie, ha detto ai giornalisti Vikas Jhabakh, direttore generale della Benelli India: "Stiamo scommettendo sul segmento e siamo certi che cattureremo una quota significativa di mercato grazie all'apertura contemporanea di un nutrito numero di nuovi punti vendita". L'Imperiale sarà accompagnata da una garanzia della durata di tre anni per un chilometraggio illimitato e da servizi accessori offerti gratuitamente per due anni.