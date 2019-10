Al via la 7/a edizione 'Misano Classic Weekend'

Al via oggi, sul circuito di Misaano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli, la settima edizione del 'Misano Classic Weekend' appuntamento dedicato alle motociclette che hanno fatto la storia in programma fino a domenica. Durante il fine settimana nel 'paddock' dell'autodromo romagnolo, vi sarà spazio per espositori di componentistica, moto da collezione e per il 'Villaggio Guzzi Fast Endurance' mentre in pista andranno in scena diverse sfide.

Il momento 'clou' della manifestazione sarà il Campionato Europeo Vintage Endurance con 450 piloti in moto nelle 21 classi previste, che daranno vita a 11 gare in programma, con oltre 120 Moto Club italiani e team esteri.

Tra i diversi appuntamenti della tre giorni misanese il convegno 'Gli Artigiani della Velocità' e la mostra 'Wall of Fame, le radici della Riders' Land' già allestita nelle scorse settimane, a Castelsismondo a Rimini nell'ambito del programma legato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Domenica, in mattinata, si svolgerà la cerimonia d'inaugurazione di via Simoncelli, la nuova arteria stradale di 1,2 km che scorrerà a fianco del Misano World Circuit e permetterà di creare un collegamento tra la zona del circuito e l'autostrada.