Moto Guzzi pensa all’edizione 2020 del Fast Endurance

Il grande successo riscontrato dalla prima edizione del Moto Guzzi Fast Endurance ha convinto i vertici dell'azienda di Mandello del Lario a replicare l'iniziativa anche per il prossimo anno. L'annuncio è arrivato a una giornata dalla gara conclusiva di questo monomarca disputato con le V7 III stradali, modificate con kit Racing GCorse, che la Casa dell'Aquila ha organizzato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana. Gli ingredienti del successo, sottolineano dal brand lombardo, sono rappresentati da un "format tanto semplice quanto innovativo, con equipaggi di due piloti impegnati in gare 'mini endurance' di un'ora, e da una moto facile e intuitiva, alla portata di tutti, ma capace di impegnare anche i piloti più smaliziati. Il tutto circondati da un'atmosfera di grande amicizia e sana rivalità, in pieno stile guzzista".



In merito alle prospettive future della manifestazione, Davide Zanolini, direttore marketing e comunicazione del gruppo Piaggio, di cui Moto Guzzi fa parte, chiarisce: "Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, nato quasi come una scommessa, ha sorpreso tutti quanto a partecipazione e spettacolo. E' la dimostrazione di quanto sia sempre più vivo l'amore per questo marchio anche tra i giovani. Con la FMI abbiamo creato un format vincente, perché permette a tutti di divertirsi senza dover impegnare grossi capitali e dover essere piloti professionisti e la V7 ha dimostrato di essere la moto ideale per questo trofeo. La nostra intenzione è di non fermarci qui e sulla scia di questo entusiasmo siamo pronti a organizzare insieme a FMI, una nuova edizione che vorremmo svelare già a EICMA. Siamo certi che la grande comunità dei Guzzisti apprezzerà. Ma prima aspettiamo tutti a Misano il prossimo 13 ottobre, abbiamo in serbo molte sorprese che renderanno la gara ancor più affascinante e divertente".



Intanto, aspettando di scoprire le novità ideate per Misano, è iniziato il 'count down' per la giornata finale del Fast Endurance 2019, che vedrà l'assegnazione del titolo. Dopo aver assistito a quattro equipaggi diversi vincitori dei primi quattro appuntamenti, tutto si deciderà nell'ultima prova. In testa alla classifica, al momento, c'è il team Biker's Island, formato da Samuele Sardi e Oreste Zaccarelli, con cinque punti di vantaggio sul Team Circuito Internazionale d'Abruzzo, composto da Nicola Maccaferro e da Riccardo Mancini. Gli altri seguono a breve distanza e non sono da escludere colpi di scena e inserimenti al vertice di outsider.



Da ricordare che c'è ancora poco tempo per iscriversi a partecipare al quinto e ultimo appuntamento (per info: fastendurance.motoguzzi.com), si può farlo sino a fine settembre.