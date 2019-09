A Londra passerella per la Tomoto di Tom Dixon

Una Moto Guzzi V7 elaborata dal designer Tom Dixon e la nuova V85 TT dell'Aquila sono state protagoniste a Londra di un evento multisensoriale realizzato al Coal Office. La Tomoto, questo il nome della custom di Dixon, è stata la star dell'evento ospitato nel quartier generale all'ombra del Big Ben del celebre creativo di natali tunisini, nato da padre britannico e madre franco-lettone. Insieme a questo pezzo unico, coprotagonista nel cuore del polo del design londinese di King's Cross una nuovissima V85 TT, la nuova classic enduro del brand italiano e un esemplare della V9 Bobber di Mandello del Lario.



Mix di arte motociclistica e design industriale, la Tomoto è nata da una particolare interpretazione stilistica della V7 III.



La realizzazione creativa si sviluppa, quindi, intorno al noto bicilindrico di 744 cc della Casa dell'Aquila, a 2 valvole ad aste in lega leggera e bilancieri, accreditato di una potenza massima di 52 Cv a 6.200 giri al minuto, in grado di erogare 60 Nm di coppia a 4.200 giri. Quella mostrata a Londra è una versione speciale realizzata in esemplare unico, letteralmente firmata da Tom Dixon, con un logo dipinto a mano dal designer in un vivace rosa shocking.



Trova i suoi motivi espressivi nelle realizzazioni in alluminio grezzo, nei cerchioni intagliati a laser che riproducono un originale pattern grafico-geometrico, nel faro anteriore ispirato alla lampada Fin Obround, creazione di Dixon del 2012.



Originale e accattivante anche la particolare forma del serbatoio.