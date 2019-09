Raduno di 'cinquantini' al Mugello, Ciao, Sì e Garelli

Gli appassionati e possessori degli storici 'cinquantini', i motorini nati fra gli anni '70 e '90 con cilindrata di 50 centimetri cubici sono tornati a riunirsi all'autodromo del Mugello dove in questo weekend è in svolgimento il Civ, il campionato italiano velocità di motociclismo, giunto al penultimo appuntamento del 2019.

Nel 'I50iniVintage', questo il nome del particolare raduno, è stato possibile ammirare i rulli, come i Mosquito, ciclomotori celebri capitanati dai famosissimi Ciao, Sì, Bravo e Garelli, e altri mezzi elaborati o customizzati dove a farla da padrona è stata soprattutto la fantasia. Dopo aver girato al Mugellino, la pista di kart e minimoto situata nel paddock della pista toscana, a fine giornata sono stati aperti i cancelli della pista 'vera' per dare l'emozione di girare coi propri, piccoli mezzi, sul circuito del Motomondiale.