Moto: 'Ride for lifes' compie 10 anni, beneficenza con i motori

Si svolgerà a Carpi (Modena) il 23 e 24 novembre la 10/a edizione di 'Ride for life', manifestazione di beneficenza che in dieci anni ha raccolto ben 309.000 euro di raccolta. L'evento, presentato oggi all'autodromo del Mugello dove è in svolgimento la quinta tappa del Campionato italiano velocità di motociclismo, è organizzato dalla onlus 'Riders4Riders' che si occupa di raccogliere fondi per assistere i motociclisti gravemente infortunati e per sostenere la ricerca per la cura delle mielolesioni, e prevede gare di cross, enduro, quad, karting, pit-bike ed e-bike con la partecipazione di grandi piloti della MotoGp come Andrea Dovizioso, Michele Pirro, Marco Melandri e tanti altri nomi famosi a livello internazionale del mondo delle due ruote.

Il 23 settembre, dopo un incontro per parlare di sicurezza stradale e in pista, si svolgerà una cena con i campioni, il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza, così come la somma raccolta dalla lotteria e da una pesca con ricchi premi.

Altri contributi arriveranno dall'asta organizzata dalla Federazione motociclistica italiana insieme allo sponsor Airoh che metterà a disposizione un esemplare, unico nella particolare grafica dedicata all'evento, del nuovo casco GP550 S.