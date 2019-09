Nel weekend arriva nelle concessionarie la BMW R 1250 RS

Il prossimo weekend arriverà nelle concessionarie italiane la nuova BMW R 1250 RS. Rinnovata nel design e nelle componenti tecniche, equipaggiata con un bicilindrico con sistema di controllo della camme ShiftCam, la sport-tourer della Casa dell'Elica sarà ammirabile nei saloni da sabato 21 settembre.



Per l'occasione la Rete di rivenditori del Costruttore tedesco ha organizzato uno speciale 'open day'. Al debutto su questo modello, il propulsore boxer di ultima generazione vanta una cilindrata di 1.254 cc ed eroga una potenza di 136 Cv a 7.750 giri al minuto, con una coppia massima di 143 Nm sviluppata a quota 6.250. Con un aumento di cilindrata del 7%, sprigiona così una coppia superiore del 14% e il 9% di potenza in più rispetto al motore precedente. Questo boxer, quello per moto più potente mai prodotto in serie da BMW, è dotato di un sistema di raffreddamento aria/liquido, è equipaggiato, appunto, con una sistema per la fasatura e l'alzata variabile delle valvole sul lato aspirazione. Gli alberi a camme, sono stati configurati pera avere un'apertura asincrona delle due valvole di aspirazione, producendo un vortice potenziato della miscela fresca in entrata e, quindi, una combustione più efficiente. Altre modifiche tecniche riguardano, tra l'altro, l'azionamento degli alberi a camme, ora affidato a una catena dentata (in passato era a rulli), l'ottimizzazione dell'alimentazione dell'olio, iniettori a doppio getto e un nuovo impianto di scarico.



La Nuova R 1250 RS, spiegano dalla Filiale, è equipaggiata di serie con due modalità di guida, Rain e Road, per adattarsi alle richieste individuali dei piloti. Ha il controllo automatico della stabilità ASC (Automatic Stability Control), per un'elevata sicurezza di guida. Anche l'assistente alla partenza Hill Start Control è ora previsto nella dotazione di serie e promette una partenza confortevole quando ci si trova in salita o discesa. C'è, poi, il Connectivity con un display TFT a colori da 6,5 pollici che, in combinazione con il multi-controller, permette al pilota di accedere rapidamente alle funzioni della moto e a quelle di connettività. L'equipaggiamento standard include anche i proiettori a LED Headlight Pro completamente ri-progettati, con luce diurna a LED come optional.



La lunga lista accessori della R 1250 RS include vari dispositivi tecnologici che permettono di esaltarne le qualità di guida, come la regolazione elettronica delle sospensioni che adatta automaticamente l'ammortizzazione alle circostanze del momento, in funzione delle condizioni e delle manovre di guida e di carico. Il Controllo dinamico della trazione DTC (Dynamic Traction Control) permette accelerazioni sicure, soprattutto in piega, l'ABS Pro frenate puntuali anche a moto inclinata.



Infine, è disponibile come optional ex fabbrica il sistema di chiamata d'emergenza eCall che, in caso di necessità, permette di fare arrivare i soccorsi sul luogo dell'evento nel più breve tempo possibile.