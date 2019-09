Ducati regala una Hypermotard 950 con livrea speciale

Con il 'Join Ducati' la Casa di Borgo Panigale premia la fedeltà alla marca del popolo dei ducatisti mettendo in palio una Hypermotard 950 con livrea speciale, realizzata dal Centro Stile Ducati e ispirata ai graffiti metropolitani. Si tratta di una replica del concept presentato al concorso d'Eleganza Villa d'Este 2019. Oltre all'esclusiva moto sono previsti numerosi altri regali.



Tra i più sfiziosi da segnalare tre Ducati MotoGP Experience Jerez 2020: si tratta di viaggi in Spagna, ognuno per due persone, programmati in occasione del weekend del GP di Jerez de la Frontera che comprendono oltre al volo e all'alloggio, anche l'accesso alle aree più esclusive del circuito e un incontro con i piloti del Ducati Team MotoGP. Tra i gadget in palio figurano 15 riproduzioni in scala 1:8 della Hypermotard 950 Concept e 10 zaini Redline B2 realizzati in esclusiva da Ogio.



"Per accedere all'estrazione finale - spiegano dalla Casa emiliana - è necessario caricare nell'area dedicata al concorso, all'interno del sito, il libretto di circolazione di ogni moto Ducati attualmente posseduta: più Ducati si hanno più possibilità ci sono di vincere. Un'iniziativa che premia la straordinaria fedeltà della community Ducatista, confermando il forte senso di appartenenza a uno dei marchi più coinvolgenti del mondo motociclistico".