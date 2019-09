Moto Guzzi, 30mila visitatori ad Open House 2019 a Mandello

Moto Guzzi fa il bis del record dell' anno scorso e registra 30mila presenze, con arrivi da ogni parte d'Europa, al Moto Guzzi Open house 2019, che si è svolto fino a ieri a Mandello del Lario (Lecco), nello storico stabilimento della due ruote con l'aquila, dove ininterrottamente dal 1921, anno della fondazione, si producono le Moto Guzzi.



Motociclisti e appassionati - informa un comunicato - ma anche famiglie e carovane di amici, per una tre giorni di amore per la moto, amicizia, musica, viaggio, avventura e tanti test ride. Momento centrale il sabato, giornata che ha registrato il record di presenze - 20mila - in un singolo giorno e che si è aperta con l'arrivo della carovana Road to Mandello, con oltre duecento guzzisti partiti da Milano per raggiungere in gruppo il mitico portone rosso di via Parodi.



Protagonista assoluta dell'edizione 2019 è stata la V85 TT, la tuttoterreno che, presentata nel corso di quest'anno, è già best seller del marchio. La V7 III è stata tra le moto più richieste alle prove e anche una delle star, visto che nel 2019 si corre la prima edizione del Moto Guzzi Fast Endurance, trofeo che mette in pista, opportunamente kittata, proprio la leggera bicilindrica di 750cc. L'ultima gara si correrà a Misano il 13 Ottobre prossimo.



Grazie alla partnership con Virgin Radio, il Moto Guzzi Village, montato al centro dello stabilimento, è stato il cuore della festa. E dal Village sono partiti i test ride che hanno permesso a più di 400 motociclisti di provare i modelli della famiglia Moto Guzzi sulle strade che circondano il lago di Como.



Il Museo Storico, che accoglie e preserva più di 150 modelli a partire dalle moto da corsa degli anni '50, compresa la mitica 500 otto cilindri, è stata una delle attrazioni, insieme alla storica galleria del vento, mentre le linee di assemblaggio sono state prese d'assalto dai visitatori.(ANSA).