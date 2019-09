Arriva la Vespa griffata da Sean Wotherspoon

Piaggio ha raggiunto un accordo con lo stilista di tendenza Sean Wotherspoon, creatore delle famose Nike Air Max, per la creazione di una edizione speciale della Vespa Primavera, di un casco dedicato e di una collezione di capi per giovani. Lo annuncia il Gruppo indicando che i primi risultati del "processo creativo" verranno presentati all'Eicma 2019 di novembre a Milano, con la disponibilità dei nuovi prodotti sul mercato nella primavera del 2020. "Se penso alla storia incredibile e alla tradizione unica di Vespa e Piaggio - ha detto lo stilista - non posso che essere davvero entusiasta di iniziare questa prima collaborazione con questi brand".

"Non vedo l'ora di tuffarmi nel mondo di Vespa - ha aggiunto - per ricreare quella tradizione e reimmaginarla attraverso la mia visione, per renderla universale". Il presidente di Piaggio Fast Forward Michele (Rpt Michele) Colaninno ha sottolineato invece "il grande feeling" che si è "subito creato" con Wotherspoon.

"Sono sicuro - ha concluso - che ne uscirà qualcosa di spettacolare".