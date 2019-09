Moto, ecco Schubert SF3: casco in carbonio piloti Formula!

Novità in casa Teca25, azienda del gruppo Schuberth specializzata nella produzione di caschi e di interni caschi per il mondo motosport, nel corso di questo 2019. A sfoggiare l'ultima di queste, i piloti Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Daniil Kvyat e Carlos Sainz jr. in Formula 1, oltre a Mick Schumacher in Formula 2, che indossano il nuovo casco Schuberth SF3, omologato secondo i più recenti, stringenti e severi standard FIA 8860: 2018 ABP, che vede il casco motorsport uno strumento di protezione sempre più valido e sicuro e per questo sottoposto a test sempre più probanti e dirompenti.



''E' la sfida senza fine del carbonio, che noi di Teca25-Schuberth raccogliamo giorno per giorno, imparando dai nostri errori e misurandoci con gli stessi, sempre alla ricerca del miglioramento continuo'' ha detto il ceo di Teca25 Alberto Dall'Oglio.



Schuberth ha accolto questa sfida con lo sviluppo del casco SF3: più di un anno di studi e ricerche, suddivisi tra l'analisi delle nuove normative FIA e dei più restrittivi standard richiesti, lo studio dei materiali più adatti allo scopo, la ricerca delle forme e geometrie più prestazionali collegate agli studi di performance sul casco nel suo complesso; centinaia di test di impatto e di prove distruttive, che determinano una moltiplicazione di ore destinate allo studio dell'esito di questi test. Il casco Schuberth SF3 risulta composto di quattro diversi tessuti in carbonio, uno dei quali, chiamato T1000 - preponderante rispetto agli altri, essendo usato nell'industria aerospaziale e per la produzione delle scocche monoposto per le auto di Formula 1.



La calotta del casco è estremamente resistente - mantenendo comunque un peso ridotto (circa 1,4 kg è il peso) grazie alla stratifica del carbonio e all'utilizzo di materiali di ultima generazione. La ventilazione 16 prese d'aria assicurano una circolazione dell'aria ottimale all'interno del casco. Il design della calotta del casco è stato sviluppato in galleria del vento per un'aerodinamica ideale, dopo una lunga serie di test intensivi. Grazie a questi studi l'SF3 non genera portanza e, grazie alle meticolose ricerche condotte, ha un bilanciamento aerodinamico equilibrato. Ogni SF3 può essere adattato alle esigenze individuali di macchina e pilota con vari appendici aerodinamiche e prese d'aria (spoilers, splitters, scoops).



L'interno casco (EPS ed imbottiture) è stato modificato per renderlo più comodo e facile da indossare, per offrire il massimo comfort.