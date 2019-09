Ad Adria Moto Guzzi Fast Endurace con finale al cardiopalma

Quarto vincitore diverso in quattro gare e tante emozioni, all'Adria Raceway le Moto Guzzi V7 III hanno dato spettacolo nella penultima prova del trofeo monomarca 'Fast Endurance'.



Al termine di un'ora di sorpassi, lotte carena contro carena, colpi di scena, rimonte incredibili, tutto è stato deciso a due minuti dalla bandiera a scacchi con il Team 598 Corse composto da Samuele Colonna e Daniele Rossi che ha preso la testa, per non lasciarla più sino alla fine.



Un risultato che conferma il grande equilibrio di questa prima edizione del campionato dell'Aquila. Con il terzo posto dietro al Black Flag Motorsposrt di Stefano Cabuti e Mathia Beatrizzotti, il Biker's Island, formato da Samuele Sardi e Oreste Zaccarelli, ha conquistato la vetta della classifica. Ora è pronto a presentarsi come favorito all'appuntamento finale di Misano, in programma il 13 ottobre, con 5 punti di vantaggio sul Team Circuito Internazionale d'Abruzzo, partito oggi dalla 'pole position' ma terminato al quinto posto, alle spalle del 117 Racing Team.



In quel di Cavanella Po, in provincia di Rovigo, sui 2.702 metri del nastro d'asfalto che alterna in maniera abbastanza regolare brevi rettilinei, tornanti e curve lente, le V7 III di Mandello del Lario hanno mostrato di avere grande maneggevolezza. Le gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS hanno permesso di sfruttarne al meglio l'agilità nei cambi di direzione mentre il kit Racing GCorse ha dato prova di efficacia, permettendo alle moto di stretta derivazione stradale spunti che hanno reso entusiasmante la lotta per il successo.



Alla fine, appunto, tra i cordoli del tracciato veneto, tra l'altro omologato per i test di Formula 1 e già sede di tappe dei campionati automobilistici DTM e Formula 3, ha prevalso il duo del 598 Corse. Dopo tre team differenti che si sono avvicendati sul gradino più alto del podio, quindi, ancora una volta un nuovo vincitore: il 598 Corse ha avuto la meglio sugli esordienti del Black Flag Motorsport, dopo un'entusiasmante bagarre. A comandare la corsa fino al primo cambio pilota era stato il Team Canottieri Moto Guzzi, composto da Nicola Marcato e da Andrea Biasetton, poi attardati a causa di una scivolata. A loro rimane la soddisfazione di aver siglato il giro più veloce della gara in 1'29''716.



Belli ed entusiasmanti i capovolgimenti di fronte anche nelle posizioni di rincalzo, con diversi equipaggi impegnati in emozionanti rimonte: quelle di sette posizioni del team Proraso (Francesco Alberini - Roberto Ciovacco) e dello Spirit of 4.5 (Carlo Bartalini - Dino Romano), sono valse a pari merito il premio speciale per il miglior recupero.



Per i fratelli Daniele e Davide Deidda, piloti di The Clan, selezionati grazie al voto dalla community ufficiale Moto Guzzi hanno corso i piloti votati online, da segnalare il quindicesimo posto.



Anche ad Adria, insomma, il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance ha confermato la sua validità come format per tutti. Per iscriversi al quinto e ultimo appuntamento di Misano c'è tempo sino a fine settembre: è infatti possibile farlo sino a due settimane prima della gara (Per info online: fastendurance.motoguzzi.com e www.federmoto.it).



La classifica di Adria: 1. 598 Corse (numero 71), 2. Black Flag Motorsport (61), 3. Biker's Island (93), 4. 117 Racing Team (90), 5. Circuito Internazionale d'Abruzzo (76), 6. Team Zard (12). 7. Guaracing Factory (127), 8. Garbin-Gaeta (wild card, numero 29), 9. Team Proraso (48), 10. Team ChiMoto (19), 11.



Team Spirit of 4.5 - PMR Moto (45), 12. Moto Guzzi World Club (850), 13. ''Gaffe'' (993), 14. Fab Four Racing (69), 15. The Clan (57), 16. Canottieri Moto Guzzi (21).