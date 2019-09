A Maccaferro e Mancini la 'pole' ad Adria nel Fast Endurance

Il Team Circuito Internazionale d'Abruzzo, composto da Nicola Maccaferro e da Riccardo Mancini, ha conquistato all'Adria Raceway la pole position nella quarta prova del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, al termine di una sessione di qualifiche altamente combattuta. Quaranta piloti, suddivisi in venti squadre, si sono dati battaglia in sella alle loro V7 III nei due turni di prove cronometrate che hanno stabilito lo schieramento di partenza della "miniendurance" veneta. Tutto pronto quindi per il semaforo verde. Il via sarà come sempre con partenza con moto affiancate lungo il rettilineo e piloti che attraversano la pista di corsa, per saltare in sella alle loro Guzzi, in perfetto stile Le Mans. Poi un'ora di sgasate e battaglie carena contro carena, con almeno tre rientri in pit lane per il cambio pilota. In palio c'è la testa della classifica generale, a una sola tappa dall'evento finale di Misano che deciderà il team vincitore di questa prima edizione del monomarca dell'Aquila. Il Team Circuito Internazionale d'Abruzzo, composto da Nicola Maccaferro e da Riccardo Mancini, è in cerca della prima vittoria stagionale favorito dalla pole position. Con il tempo di 1'30"865, risultato della media dei migliori tempi ottenuti dai due piloti, la squadra abruzzese ha preceduto il Team 598 Corse (Samuele Colonna e Daniele Rossi, media tempi 1'31"403).



Terzo posto sullo schieramento per i vincitori della tappa di Magione, quelli del Biker's Island (1'31"420), protagonisti dell'emozionante lotta al vertice della classifica generale proprio con il Team Circuito Internazionale d'Abruzzo.



Quindicesimo posto sulla griglia di partenza per DJ Ringo, ancora al via sulla Moto Guzzi V7 III del Team Virgin Radio, assieme a Paolo Rovelli.