Dalle piste alle strade, da Triumph la Daytona Moto2 765

Dopo averne annunciato l'arrivo con un bozzetto, la Triumph ha finalmente svelato le forme reali della Daytona Moto2 765. Si tratta di una serie speciale di 765 pezzi per il Nord America e di altrettante unità per l'Europa, l'Asia e il resto del mondo che propone su una due ruote targabile emozioni di guida racing molto vicine a quelle possibili con un bolide che corre nel campionato mondiale Moto 2.



Questa Supersport prevede piastra di sterzo in alluminio lavorata a macchina e numero di produzione inciso a laser ed è riconoscibile per la colorazione con l'Union Jack sulla leggerissima carena in fibra di carbonio, oltre che per il marchio ufficiale Moto2.



Proposta in configurazione monoposto, a livello tecnico presenta telaio e forcellone anodizzati, un 'set-up' della ciclistica sviluppato grazie all'esperienza accumulata con i campionati Supersport e un handling che, a detta del Costruttore, è "agile e preciso per una guida chirurgica".



Prodotta in collaborazione con la Dorna Sports, la Daytona 765 monta un motore di 765 cc da 130 Cv a 12.250 giri al minuto e 80 Nm di 9.750 giri e prevede un terminale Arrow in titanio che assicura un 'sound' da corsa. Più leggera della generazione precedente, adotta sospensioni Öhlins racing, freni Brembo Stylema e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP. Il cambio è di tipo elettronico (Triumph Shift Assist), la dinamica di guida ha 5 modalità, inclusa quella pista (track) e la strumentazione TFT a colori mostra una schermata iniziale personalizzata Moto2.



Il progetto è ispirato a uno dei successi più famosi della Triumph nella storia delle corse, quello della Florida Daytona 200 del 1966 che, ricordano da Hinckley, "vide Buddy Elmore risalire dal 46° posto in griglia, al primo posto finale, vincendo la corsa su un prototipo T100 Tiger. Ora, per celebrare il ritorno di Triumph nell'olimpo delle corse come fornitore esclusivo di motori per il campionato mondiale Moto2, la nuova Daytona Moto2 765 Limited Edition si presenta più nuova, performante e tecnologica che mai, fiera di una partnership ufficiale con la FIM MotoGP".