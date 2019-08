Moto, due caschi speciali nati da accordo Helmo-IUTER

Lo scorso anno Helmo Milano e IUTER, brand italiano di streetwear, avevano dato vita a una collaborazione che ha portato alla realizzazione del casco Demi-Jet "Tibetan Tiger Rug" con la iconica grafica di IUTER rappresentante il tappeto tibetano a forma di tigre. Questa partnership ha portato alla realizzazione di altri due prodotti unici, in tiratura limitata, nelle colorazioni nero con grafiche gialle, e viceversa giallo con grafiche nere.



L'interno del casco è stampato con il pattern "Tiger Camo" dalle tonalità gialle e nere. Il casco presenta i loghi IUTER ai lati, mentre il marchio Helmo Milano tono su tono, è cucito sui guancioli laterali con predisposizione bluetooth. Il modello è dotato di visiera lunga in lexan.



La bandiera tricolore posizionata sul lato sinistro di tutti i jet Helmo Milano, sottolinea l'italianità del brand.



A differenza della prima serie però, che venne resa disponibile solo presso i canali IUTER, questa doppia proposta del 2019 in due colori è acquistabile anche presso i rivenditori della rete Helmo Milano.