Ducati si rafforza in Canada, apre show-room a Montréal

Ducati si rafforza in Canada con l'apertura di un nuovo showroom a Montréal. Centinaia di appassionati hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova concessionaria aperta dalla casa di Borgo Panigale in Canada. Presenti per l'occasione, oltre alla proprietà e direzione del nuovo store, anche il VP Global Sales & After Sales, Francesco Milicia, e il ceo di Ducati Nord America, Jason Chinnock.

"La presenza di Ducati in Canada cresce di anno in anno - ha detto Francesco Milicia - e questa nuova apertura a Montréal fungerà da faro per il marchio a livello globale. Il Canada è un mercato molto sofisticato dal punto di vista motociclistico e rafforzare la nostra rete di concessionari nella regione del Québec è un importante segnale di attenzione e impegno".

Ducati Montréal non è solamente un punto vendita, ma vanta al suo interno il Ducati Caffè e il Bistro Lounge, due luoghi di aggregazione creati appositamente per tutti i Ducatisti che, oltre alle moto in esposizione e alla vasta gamma di accessori e abbigliamento, troveranno anche due accoglienti proposte di ristorazione, dove condividere la propria passione e trascorrere il tempo libero.

All'interno dello showroom, che misura 550 metri quadrati - a cui si aggiunge uno spazio officina da 370 metri quadrati - c'è un'area dedicata a Scrambler, che mostra l'atmosfera della 'Land of Joy', in ogni suo aspetto, prodotto e accessorio. La struttura si trova in 7100 Boul Métropolitain E, Anjou, QC H1M 1A1, Canada, nel distretto di Anjou, a Montréal.